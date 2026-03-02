Garlasco i legali di Stasi smentiscono la famiglia Poggi | Nessun accesso a file porno

I legali di Stasi hanno smentito la famiglia Poggi riguardo a un presunto accesso a file pornografici, precisando che tale episodio non si è verificato. Nel corso delle indagini, si è accertato che Chiara Poggi, tra le 21.59 e le 22.09 del 12 agosto 2007, ha modificato il testo della tesi del suo ragazzo mentre Stasi si allontanava per ricoverare il cane.