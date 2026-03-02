Gamberoni vino e soprattutto soldi | così un noto ortopedico favoriva le ditte amiche chiesti 6 arresti

Un noto ortopedico è stato coinvolto in un procedimento che ha portato all’arresto di sei persone. Secondo le indagini, l’uomo avrebbe favorito alcune ditte “amiche” ottenendo favori come gamberoni di Mazara del Vallo, astici, vino e olio, e soprattutto denaro. Nonostante il suo stipendio da medico dell’Asp, si sarebbe mostrato interessato a ottenere soldi e benefici da aziende esterne.

Gamberoni di Mazara del Vallo, astici, ma non avrebbe disdegnato il vino e l'olio. Ma soprattutto gli sarebbero piaciuti i picciuli: nonostante il suo stipendio da medico dell'Asp, addetto alle prestazioni specialistiche ambulatoriali per l'ortopedia alla Casa del Sole e nel distretto sanitario.