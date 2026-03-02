Quattro telefoni della serie Galaxy A di Samsung hanno ricevuto l’aggiornamento di sicurezza di febbraio 2026. L’aggiornamento riguarda specifici modelli e include le patch di sicurezza rilasciate in quel mese. La distribuzione è stata avviata di recente e interessa utenti in varie regioni. Samsung ha confermato il rilascio ufficiale di questo aggiornamento per questi dispositivi.

Questo testo sintetizza l’aggiornamento di sicurezza di febbraio 2026 destinato ad alcuni modelli della serie Galaxy A di Samsung. Viene descritta la copertura della patch, i dispositivi interessati, le modalità di verifica e le prospettive future legate a One UI 8.5 basata su Android 16 QPR2. Un gruppo di dispositivi della linea Galaxy A è coinvolto dall’aggiornamento, includendo A56, A55, A54 e A53. L’avvio della distribuzione è partito dalla corea, con successiva estensione verso altri mercati; la diffusione segue un ritmo progressivo e potrebbe raggiungere anche altre regioni nel breve periodo. La patch integra correzioni di sicurezza per un totale di 37 vulnerabilità. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Galaxy a-series quattro telefoni ricevono patch di sicurezza di febbraio

Patch di sicurezza di febbraio di samsung arriva su galaxy z fold 6 e galaxy z flip 6l’aggiornamento di febbraio 2026 per i dispositivi samsung è stato avviato, con una focalizzazione esclusiva sulle patch di sicurezza e senza...

Galaxy s24 series riceve aggiornamento di sicurezza febbraio 2026in concomitanza con il lancio della nuova line-up hardware Samsung prosegue con aggiornamenti software mirati.

Samsung Galaxy S25 One UI 8.5 Beta 5 Update | FINALLY!

Una raccolta di contenuti su Galaxy.

Discussioni sull' argomento Samsung presenta la serie Galaxy S26: lo smartphone Galaxy AI più intuitivo di sempre; Samsung Galaxy S26 Series: schede complete, specifiche, prezzi e promozioni di lancio; Samsung centra gli obiettivi Galaxy for the Planet 2025 e fissa quelli per il 2030; Samsung e la sostenibilità: Galaxy for the Planet guarda al 2030.

I nuovi Samsung Galaxy S26 costano di più… e stavolta Samsung lo dice chiaramente: è colpa della crisi delle RAM Fatta eccezione per Samsung Galaxy S26 Ultra da 256 GB, che mantiene il prezzo di lancio del predecessore, tutta la gamma registra ri - facebook.com facebook

I Samsung Galaxy Book6 arrivano in Italia: ecco date, prezzi e configurazioni x.com