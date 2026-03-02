Gabriele D’Annunzio | un lascito che attraversa il tempo

L’1 marzo 1938, a Gardone Riviera, moriva Gabriele D’Annunzio, uno dei personaggi più rappresentativi della cultura italiana del Novecento. La sua morte segnava la fine di una carriera letteraria e politica lunga e complessa, che aveva lasciato un’impronta significativa nel panorama nazionale. La sua figura continua a essere ricordata come un punto di riferimento nel mondo intellettuale italiano.

L’1 marzo 1938 si spegneva a Gardone Riviera Gabriele D’Annunzio, figura centrale della cultura italiana del Novecento. A distanza di anni, il suo nome continua a rappresentare molto più di una pagina di storia letteraria: è un simbolo di intensità creativa, di visione estetica e di partecipazione alla vita nazionale. D’Annunzio fu poeta e innovatore della lingua. Con opere come Il piacere, Alcyone e La figlia di Iorio contribuì a rinnovare profondamente l’espressione letteraria italiana, portandola verso una dimensione moderna, musicale, capace di fondere immaginazione, forza evocativa e ricerca formale. Il suo stile ha lasciato un’impronta riconoscibile e duratura, ancora oggi oggetto di studio e confronto. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

