Fumo in una scuola elementare di Pordenone | scatta l'allarme antincendio e vengono evacuati 96 bambini

In una scuola elementare di Pordenone, un incendio ha provocato l'emissione di fumo che ha invaso le aule, portando all’attivazione dell’allarme antincendio. Durante l’evacuazione, sono stati fatti uscire 96 bambini e alcuni insegnanti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, mentre le operazioni di sicurezza sono proseguite per tutta la mattina.

Paura in una scuola primaria di Prata di Pordenone. Il fumo ha invaso le aule ed è suonato l'allarme antincendio. La causa potenziale è il cortocircuito di un elettrodomestico. Intervento dei Vigili del fuoco, dalle 13.40, in una scuola primaria di Prata di Pordenone, per un allarme antincendio scattato a causa di fumo all'interno dell'edificio. A sprigionare il fumo una apparecchiatura elettrica andata in corto circuito e messa in sicurezza dai Vigili del fuoco. Insegnanti e alunni sono usciti autonomamente dall'istituto.