fumi e polveri su taranto riprende la battaglia del cartello ambientalista

A Taranto, il cartello ambientalista ha ripreso la sua attività, evidenziando la presenza di fumi e polveri nell’aria. Secondo gli attivisti, la diossina rappresenta ancora un rischio invisibile e persistente per la città, mentre emissioni di vario tipo continuano a essere segnalate. La questione ambientale resta al centro delle preoccupazioni locali, con gli attivisti che chiedono interventi concreti per ridurre l’inquinamento.

«La diossina è ancora il pericoloso nemico invisibile di Taranto. Non è scomparsa con “Ambiente svenduto” così come non sono scomparse le altre emissioni inquinanti che piovono regolarmente sui quartieri di Taranto. Sono le stesse che abbiamo documentato nei giorni scorsi con immagini inequivocabili». Parla così l’ambientalista Luciano Manna, di Veraleaks, in vista dell’iniziativa in programma tra due giorni. Lui con Carla Luccarelli, la mamma di Giorgio Di Ponzio, il bimbo tarantino ucciso dal cancro a soli 15 anni, chiamano a raccolta il cartello verde che da sempre osteggia l’inquinamento targato ex Ilva. La battaglia ha ripreso vigore ulteriore vigore negli ultimi giorni dopo la decisione del Tribunale di Milano e dopo che sono state diffuse le immagini scattate da Manna. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

