Frida Bollani Magoni in concerto insieme a Mark Glentworth per il festival Crossroads

Il festival Crossroads si svolge a Massa Lombarda l’8 marzo con un concerto di Frida Bollani Magoni, che suona pianoforte e canta, accompagnata dal vibrafonista Mark Glentworth. La serata vedrà i due artisti esibirsi insieme in un ensemble di musica dal vivo. L’evento si svolge in una location dedicata alla musica dal vivo e raccoglie appassionati del genere.

Il festival itinerante Crossroads fa tappa a Massa Lombarda l'8 marzo con un concerto di Frida Bollani Magoni, pianista e cantante, in duo con il vibrafonista Mark Glentworth. L'appuntamento è previsto domenica, alle 21, nella Sala de Carmine, nell'ambito delle iniziative per la Festa della Donna. Frida Bollani Magoni: un doppio cognome che agli appassionati di jazz suona immediatamente familiare e importante. È infatti la figlia (classe 2004) di Stefano Bollani e Petra Magoni. Inizia a studiare regolarmente pianoforte classico all'età di sette anni sotto la guida del maestro Paolo Razzuoli, che le insegna la notazione musicale in Braille, essendo lei ipovedente.

Frida Bollani Magoni: “La mia musica a colori. Non ho idoli, solo modelli”Milano – “Frida in tour” transita giovedì al Blue Note di via Borsieri alle ore 20,30.

