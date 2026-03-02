frantoiani oleari protagonisti a sol2expo di verona fino a domani

L’associazione italiana frantoiani oleari (AIFO) partecipa a Sol2Expo, l’evento dedicato all’olio d’oliva che si tiene a Verona presso Veronafiere dall’1 al 3 marzo 2026. La manifestazione riunisce produttori e professionisti del settore provenienti da diverse regioni. La presenza dell’associazione si inserisce nelle attività di questa iniziativa che si conclude domani.

Di seguito un comunicato dall'associazione italiana frantoiani oleari: AIFO, Associazione Italiana Frantoiani Oleari, è presente a Sol2Expo – Full Olive Experience, in programma a Verona dall'1 al 3 marzo 2026 presso Veronafiere. L'evento rappresenta uno dei principali appuntamenti internazionali dedicati all'intera filiera dell'olio di oliva: dalla produzione alla tecnologia, dalla qualità alla promozione, fino alle nuove frontiere dell'innovazione e della sostenibilità. Sol2Expo si conferma uno spazio strategico di confronto tra imprese, istituzioni, buyer e professionisti del settore, con un focus particolare sull'eccellenza dell'olio extravergine di oliva e sulle prospettive di sviluppo del comparto. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

