Formigine aggancia i playout A segno Sighinolfi e Ferrara

A Formigine la squadra ha ottenuto una vittoria contro la Bobbiese con il punteggio di 2-0, agganciando i playout. In campo, Manfredini e Ferrara sono stati tra i marcatori, mentre i titolari includevano giocatori come Barbetta, Sejderaj e Davoli. La partita si è conclusa con alcune sostituzioni, tra cui Bationo e Stella, che è entrato all'88’.