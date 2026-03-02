Formigine aggancia i playout A segno Sighinolfi e Ferrara
A Formigine la squadra ha ottenuto una vittoria contro la Bobbiese con il punteggio di 2-0, agganciando i playout. In campo, Manfredini e Ferrara sono stati tra i marcatori, mentre i titolari includevano giocatori come Barbetta, Sejderaj e Davoli. La partita si è conclusa con alcune sostituzioni, tra cui Bationo e Stella, che è entrato all'88’.
FORMIGINE 2 BOBBIESE 0 FORMIGINE: Manfredini, Barbetta, Sejderaj, Davoli (76' Bationo), Sottil (88' Stella), Maletti, Sighinolfi, Cristiani, Stanco, Ferrara S. (92' Prandini), Ferrara P. (84' Baldari). A disp. Carella, Roncaglia, Depietri, Guastalli, Rovatti. All: Cavalli. BOBBIESE: Ansaldi, Guglielmetti A., Metti (61' Cloralio), Gambazza (46' Biolchi), Balbo, Compaore, Guglielmetti E. (74' Velardi), Bongiorni, Scabini, Imprezzabile (79' Tessera), Russo (46' Colley). A disp. Isola, Borsatti, Blanco, Kenzin. All: Bongiorni. Arbitro: Monaco di Bologna Reti: 4' Sighinolfi, 61' (rig.) Ferrara S. Note: ammoniti Davoli, Barbetta, Ferrara S. Seconda vittoria nelle ultime 3 gare gare e aggancio alla zona playout.
Eccellenza. Eurogol di Ferrara nel finale. Pari prezioso per il Formiginezola 1 formigine 1 ZOLA: Bertocchi, Cocchi (51’ Ismaili), Monti, Magli, Fiore, Farini (76’ Medi), Rossi (70’ Rinieri), Suliani, Oulai (67’ Manieri),...