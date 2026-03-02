Food tutti pazzi per il brunch | blasonato o cool ecco dove farlo a Roma Milano Firenze e Palermo

Il brunch sta conquistando sempre più appassionati in diverse città italiane come Roma, Milano, Firenze e Palermo. Si tratta di un pasto che unisce elementi di colazione e pranzo, ideale da gustare nel fine settimana, preferibilmente in compagnia, per trascorrere momenti di convivialità e piacere. Questa tendenza si diffonde tra locali di tendenza e ristoranti più tradizionali, attirando un pubblico vario.

(Adnkronos) – Un mix tra colazione e pranzo, da consumarsi preferibilmente il sabato o la domenica, quando si ha più tempo, meglio se in compagnia, per trascorrere momenti di gusto e convivialità. E' il brunch, pasto nato nell'Inghileterra di fine Ottocento, consacrato negli Stati Uniti all'interno degli hotel sopratutto come appuntamento domenicale, e oggi pienamente adottato anche in Italia. Come indica il nome – una fusione tra le parole inglesi breakfast (colazione) e lunch (pranzo) – il brunch vuole essere l'occasione per assaporare i classici della colazione dolce ma anche salata, all'italiana o importata dal mondo anglosassone.