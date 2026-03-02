Fontana di Trevi a pagamento | quanti visitatori nel primo mese? I dati del Campidoglio

A un mese dall’attivazione del nuovo sistema di accesso, i dati ufficiali indicano quante persone sono entrate alla Fontana di Trevi. Il Campidoglio ha pubblicato i numeri relativi ai visitatori, evidenziando l’andamento delle presenze nel primo periodo di applicazione delle nuove regole. La misura mira a gestire meglio il flusso di turisti che ogni giorno si recano nel sito.

Roma, 2 marzo 2026 – Ad un mese esatto dall’introduzione del nuovo sistema di accesso alla Fontana di Trevi, il bilancio conferma l’efficacia delle misure per regolare le presenze e migliorare la qualità della visita in uno dei luoghi simbolo di Roma. Dal 2 febbraio sono stati infatti registrati 229.896 ingressi, di cui 217.597 a tariffa intera, 3499 residenti a Roma o nella Città Metropolitana di Roma Capitale e 8.800 altri ingressi gratuiti. L’incasso complessivo di 435.194 euro è destinato a sostenere la gratuità dei Musei Civici di Roma per i residenti della Capitale e della Città Metropolitana e la manutenzione e tutela del patrimonio. “Questi numeri dimostrano che è possibile coniugare la tutela di un monumento straordinario e la sua piena fruibilità. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

