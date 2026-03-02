Fondazione Rizzitiello | Non è un obbligo l’allungamento del mandato

Il nuovo protocollo sulla gestione delle fondazioni introduce una distinzione tra la possibilità di prorogare i mandati e l’obbligo di farlo. Secondo un rappresentante della fondazione, l’allungamento del mandato non è un obbligo, ma una facoltà, e il caso Reggi mette in evidenza come ci siano differenze tra il potere di agire e l’obbligo di farlo. La questione riguarda il rapporto tra norme e interpretazioni.

«Va messa in luce la distinzione tra la "facoltà" concessa dal nuovo protocollo e l'interpretazione di un automatismo "per legge" sul Mandato Fondazioni: Proroga o Possibilità? Il Caso Reggi e la Distinzione tra "Poter Fare" e "Dover Fare". Nelle recenti comunicazioni istituzionali della.