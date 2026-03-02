Fondazione Rizzitiello | Non è un obbligo l’allungamento del mandato

Da ilpiacenza.it 2 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nuovo protocollo sulla gestione delle fondazioni introduce una distinzione tra la possibilità di prorogare i mandati e l’obbligo di farlo. Secondo un rappresentante della fondazione, l’allungamento del mandato non è un obbligo, ma una facoltà, e il caso Reggi mette in evidenza come ci siano differenze tra il potere di agire e l’obbligo di farlo. La questione riguarda il rapporto tra norme e interpretazioni.

«Va messa in luce la distinzione tra la "facoltà" concessa dal nuovo protocollo e l'interpretazione di un automatismo "per legge" sul Mandato Fondazioni: Proroga o Possibilità? Il Caso Reggi e la Distinzione tra "Poter Fare" e "Dover Fare". Nelle recenti comunicazioni istituzionali della. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Fondazione CariPrato. Ipotesi mandato di 6 anni. I soci prendono tempoHa il cuore che batte forte per la città, la Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, che anche per il 2026 metterà a disposizione 1 milione e 300...

Allungamento del porto di Salerno, Ragone: "La spiaggia verrà sacrificata, altro che fake news"Servendosi dei social, il giornalista impegnato in prima linea contro l'allungamento del porto pubblica le immagini del progetto "Altro che fake...

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.