Foggia a Pietramontecorvino ennesimo assalto al bancomat E' l' undicesimo sportello a saltare in aria

A Pietramontecorvino, in provincia di Foggia, si è verificato l’ennesimo assalto a un bancomat. Nella notte, ignoti hanno fatto saltare in aria lo sportello, portando così a undici il numero di volte in cui un apparecchio di questo tipo è stato sabotato nella zona. La scena si aggiunge a una serie di episodi che continuano a coinvolgere gli sportelli automatici nella regione.

Non si arresta la scia criminale contro gli sportelli bancomat in provincia di Foggia. L'ultimo episodio esplosivo, in ordine di tempo si è verificato la notte scorsa a Pietramontecorvino, piccolo comune dei Monti Dauni. Dall'inizio dell'anno è l'undicesimo attentato ad un Atm, facendo registrare una situazione di forte emergenza in tutta la provincia foggiana. Secondo quanto ricostruito, i rapinatori, a bordo di un'auto di grossa cilindrata e con volto coperto, avrebbero utilizzato la classica tecnica della "marmotta", inserita nelle fessure dello sportello bancomat dell'istituto Credem in piazza Martiri del Terrorismo a Pietramontecorvino facendo saltare in aria lo sportello con ingenti danni per la struttura.