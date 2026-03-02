A Firenze il 7 marzo 2026 si svolge la 39ª edizione della Rosamimosa, una corsa organizzata dalla ASD Le Torri. L’evento coinvolge molte donne che partecipano per manifestare contro la violenza sulle donne. La manifestazione si tiene ogni anno e rappresenta un momento importante nel calendario podistico nazionale. La città si prepara ad accogliere i partecipanti di questa iniziativa simbolica.

Firenze, 2 marzo 2026 – Sabato 7 marzo 2026 a Firenze si rinnova uno degli appuntamenti più significativi del panorama podistico nazionale: la 39ª edizione della Rosamimosa, manifestazione simbolo contro la violenza sulle donne, organizzata dalla ASD Le Torri. Un traguardo importante per una gara che nel tempo ha saputo unire sport e impegno civile, mantenendo saldo lo slogan “Donne in corsa contro la violenza”. Il programma Il ritrovo è fissato presso lo Stadio di Atletica Bruno Betti, in via del Filarete 5A, nel quartiere di Soffiano. La mattina, dalle ore 9, spazio alle categorie giovanili in pista con prove sulle distanze dai 60 agli 80 metri per Esordienti (20152016), Pulcini (20172018), Primi Passi A e B (20192022), Ragazzei e Cadettie (20132014). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, torna la Rosamimosa. Donne in corsa contro la violenza

