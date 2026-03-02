Firenze accoltellato sul tram dopo un tentativo di furto

Un uomo è stato accoltellato sul tram di Firenze nel primo pomeriggio di ieri, vicino alla fermata di viale Fratelli Rosselli, durante un tentativo di furto. L’aggressione è avvenuta sulla linea T2 e l’individuo è stato ferito con un coltello. La polizia sta investigando sull’accaduto e sta cercando eventuali testimoni.

Un 43enne è stato ferito alla schiena sulla linea T2 mentre cercava di opporsi a un gruppo di aggressori. Trasportato in ospedale, non è grave Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un cittadino peruviano di 43 anni sarebbe stato avvicinato da un gruppo di cinque uomini mentre si trovava in prossimità della fermata. Gli aggressori lo avrebbero spintonato nel tentativo di sottrargli il portafoglio. Di fronte alla reazione della vittima, uno dei componenti del gruppo avrebbe estratto un coltello colpendolo alla schiena, per poi fuggire insieme agli altri. L'episodio, avvenuto in pieno giorno e in un'area particolarmente frequentata dai pendolari, ha generato momenti di tensione tra i passeggeri presenti sul convoglio e nelle immediate vicinanze della fermata.