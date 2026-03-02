La Fiorini Pesaro Rugby ha conquistato una vittoria contro Viadana con il punteggio di 21-17, ma non è riuscita a ottenere il punto di bonus previsto. La partita si è conclusa con un risultato positivo, tuttavia il team non ha raggiunto l’obiettivo di una vittoria piena. I giocatori hanno combattuto fino alla fine, lasciando il campo con un risultato che non soddisfa completamente.

Un successo con l’amaro in bocca per la Fiorini Pesaro Rugby che porta a casa la vittoria contro Viadana (21-17) ma senza riuscire a raggiungere l’obiettivo prefissato: una vittoria piena con punto di bonus. "La vittoria è l’unica cosa da salvare di questa partita. – striglia i suoi il coach giallorosso Marcelo ‘Tato’ Martino - Oggi non mi è piaciuto niente, non abbiamo fatto quello che ci eravamo preposti. Ho visto una squadra spenta e un pacchetto di mischia più spento della squadra. È un problema: questo sport parte dal pacchetto di mischia e quando questo non ci mette anima e cuore, è difficile. Il nostro obiettivo era fare 5 punti, non ce l’abbiamo fatta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fiorini Rugby, un successo con l’amaro in bocca

Rugby serie A. Boccarossa: "Fiorini domani reagisci»La Fiorini Pesaro Rugby, serie A, vuole archiviare subito la sconfitta con Tarvisium.

Rugby serie A, domani alle 14,30. Fiorini, coach Martino: "A Feltre dobbiamo cambiare mentalità»Domani alle 14,30 la Fiorini Pesaro Rugby torna in campo a Feltre: "Dobbiamo cercare di cambiare mentalità.

Una selezione di notizie su Fiorini Rugby.

Temi più discussi: Fiorini Rugby, un successo con l’amaro in bocca; Fiorini Pesaro Rugby: domenica arrivano i Caimani Viadana; Fiorini Pesaro Rugby: vittoria con Viadana al Teknowool Rugby Park; Bella vittoria a Feltre per la Fiorini Pesaro Rugby.

Fiorini Rugby, un successo con l’amaro in boccaPesaro s’impone con Viadana ma senza riuscire a raggiungere l’obiettivo prefissato: una vittoria piena con punto di bonus ... ilrestodelcarlino.it

Impresa Fiorini, a Feltre cinque punti d’oroFinisce 17-40 la temibile trasferta iniziata con l’infortunio di Marangoni. I pesaresi recuperano posizioni. Ora sono al terzo posto ... ilrestodelcarlino.it

Fiorini Pesaro Rugby: vittoria con Viadana al Teknowool Rugby Park ift.tt/VKzOwDR x.com

Pesaro Rugby. Tony Dark Eyes · Push. Ecco i 23 della Fiorini Pesaro Rugby che domani scenderanno in campo al Teknowool Rugby Park contro i @caimanirugby Non mancare! Ore 15.30! #SerieA #pesarosport #pesarorugby #giallorossisiamnati facebook