Fiorentina umiliata a Udine | 3-0 Rugani disastroso E nemmeno un tiro in porta Vanoli nel pallone Pagelle

La Fiorentina è stata sconfitta 3-0 a Udine senza riuscire a creare occasioni da gol, con Rugani che ha mostrato gravi errori difensivi. Vanoli ha optato per un modulo 3-5-2, suscitando molte critiche, mentre i giocatori sono apparsi disorientati durante l’intero match. La squadra toscana ha concluso senza tirare in porta, evidenziando le difficoltà offensive e difensive in questa trasferta.

UDINE – Bisognerebbe capire che cosa ha indotto Paolo Vanoli, che non è Klopp ma nemmeno l’ultimo degli allenatori, a tornare al disastroso 3-5-2 nella delicatissima partita di Udine. Finita con un secco 3 a 0 per i friulani che hanno vendicato la sconfitta di Firenze senza rischiare praticamente nulla. La Fiorentina, infatti, non ha praticamente mai fatto un tiro nello specchio della porta. Okoye ha limitato gli interventi al minimo indispensabile. La difesa viola, invece, ha sofferto dal primo all’ultimo istante di gioco. Daniele Rugani è stato un disastro: sul primo gol si è perso Kabasele, il secondo lo ha propiziato con il fallo da rigore su Davis e sul terzo è rimasto impacciato davanti a Buksa. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

