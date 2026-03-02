La Fiorentina sta valutando un ritorno di Gudmundsson dall'Udinese, con la possibilità che l’islandese possa scendere in campo in uno spezzone di partita al Bluenergy Stadium. Nel frattempo, Fortini si trova in pole position per sostituire Dodo, che potrebbe lasciare la squadra. È stata convocata anche Gosens, anche se il suo impiego sarà ancora deciso.

Paolo Vanoli torna al formato-Serie A e nell’undici iniziale sono attesi tanti titolari, già protagonisti delle ultime due vittorie in campionato, a Como e con il Pisa. Deve però fare i conti con un’assenza pesante perché è out per infortunio l’esterno d’attacco Solomon e sulla sinistra potrebbe avere spazio Gudmundsson, anche se il suo minutaggio è ancora ridotto perché è stato impegnato solo per pochi minuti in Conference, dopo essersi messo alle spalle l’infortunio alla caviglia. Le alternative sono Fazzini o Fabbian. Dubbio anche in difesa per chi sostituirà lo squalificato Dodo a destra, ma il sostituto più naturale sarebbe Fortini. Per la sinistra arretrata Gosens è stato convocato, però rimane da capire il suo eventuale impiego (e semmai con una maschera a causa di due micro fratture al volto). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fiorentina, Gudmundsson può tornare con l'Udinese. Fortini in pole per sostituire Dodo

Fiorentina: Fortini o Comuzzo per sostituire Dodò. In attacco Kean (che ieri ha compiuto 26 anni) e GudmundssonFIRENZE – Il problema di Vanoli, in vista della partita di domani a Udine, è sostituire lo squalificato Dodò.

Fiorentina a Udine per vincere e lasciare la zona rossa. In difesa Kouadio vice Dodò. Davanti Gudmundsson con Kean. FormazioniUDINE – Il ricordo della tragica fine di Astori, avvenuta proprio a Udine il 4 marzo del 2018, si sovrappone agli strascichi del dopo Jagiellonia.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Fiorentina.

Temi più discussi: Fiorentina-Jagiellonia, le pagelle: Fagioli e Kean lasciano il segno. La difesa tutta in difficoltà; Fiorentina-Pisa, formazioni ufficiali: la scelta su Gudmundsson e De Gea! Per Gosens, Tramoni e Durosinmi…; Fiorentina-Pisa, probabili formazioni e dove vederla in tv; CALCIO: CONFERENCE. FIORENTINA, PICCOLI DAL 1', GUDMUNDSSON A GARA IN CORSO.

Fiorentina: Gudmundsson sostituirà Solomon a Udine. Gosens (con la mascherina) in dubbio. Rugani può esserciIl dubbio più grande in vista della delicatissima partita che la Fiorentina giocherà lunedì 2 marzo 2026 a Udine, Vanoli ce l'ha in difesa: Comuzzo giocherà a destra? La prestazione contro lo Jagiello ... firenzepost.it

Fiorentina-Jagiellonia, Vanoli: In coppa voglio vedere la mentalità giusta. Gudmundsson può giocareIl tecnico presenta la sfida di ritorno. Si parte dal vantaggio dell'andata, in palio un posto negli ottavi di finale di Conference League ... msn.com

#MoiseKean trascina la #Fiorentina x.com

Fedez, Masini e quella strana passione per la Fiorentina Il super tifoso che coinvolge l'amico per nulla appassionato, con tanto di esame canoro davanti a... FABIO PARATICI Grazie a Marco Masini sta nascendo un nuovo cuore viola #Fedez #MarcoMa facebook