La Fiorentina affronta Udine con l'obiettivo di conquistare punti e allontanarsi dalla zona rossa, schierando Kouadio in difesa al posto di Dodò e con Gudmundsson e Kean in attacco. La squadra cerca di approfittare della recente frenata delle concorrenti per la salvezza, tutte sconfitte nelle ultime partite. La formazione è pronta a scendere in campo per ottenere un risultato positivo.

UDINE – Il ricordo della tragica fine di Astori, avvenuta proprio a Udine il 4 marzo del 2018, si sovrappone agli strascichi del dopo Jagiellonia. Quindi c’è apprezzamento per l’iniziativa dei medici friulani che si sono offerti di fare controlli cardiaci gratuiti ai gratuiti nel nome del capitano viola. Basta un clic. Poi però si pensa alla partita di stasera (ore 20,45, diretta su Dazn e Sky) e si capisce che la Fiorentina non può perdere l’occasione di far punti. E, anzi, di portarne vie addirittura tre. Cogliendo l’occasione della “frenata generale” delle dirette concorrenti alla salvezza: Verona, Lecce, Cremonese e Genoa hanno perso tutte. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fiorentina a Udine per vincere e lasciare la zona rossa. In difesa Kouadio vice Dodò. Davanti Gudmundsson con Kean. Formazioni

Fiorentina: Fortini o Comuzzo per sostituire Dodò. In attacco Kean (che ieri ha compiuto 26 anni) e GudmundssonFIRENZE – Il problema di Vanoli, in vista della partita di domani a Udine, è sostituire lo squalificato Dodò.

Leggi anche: Kean apre, Gudmundsson chiude: la Fiorentina torna a vincere in Conference League

Contenuti utili per approfondire Davanti Gudmundsson.

Temi più discussi: Fiorentina a Udine per vincere e lasciare la zona rossa. In difesa Kouadio vice Dodò. Davanti Gudmundsson con Kean. Formazioni; Fiorentina-Pisa, probabili formazioni e dove vederla in tv; Fiorentina: contro lo Jagiellonia per passare il turno. E prove di campionato. Gudmundsson in panca. Formazioni; Dopo la Conference la Fiorentina a caccia di punti salvezza ad Udine.

Gudmundsson-Zaniolo, a Udine gli eterni incompiuti. Ai viola manca il vero GudGudmundsson e Zaniolo, il talento a fasi alterne degli eterni incompiuti. Questo il titolo che propone oggi la Repubblica (ed. Firenze) nelle sue pagine dedicate alla Fiorentina, in cui ... firenzeviola.it

Fiorentina: contro lo Jagiellonia per passare il turno. E prove di campionato. Gudmundsson in panca. FormazioniE' ovvio che il pensiero sia più che altro rivolto a Udine: la Fiorentina, lunedì 2 marzo 2026, dovrà andare a giocarsi, in Friuli, un altro pezzetto di salvezza. Ma intanto, stasera alle 18,45, al Fr ... firenzepost.it

Riabilitazione totale sia: #Ranieri torna il riferimento di Vanoli, che davanti resta solo con...Gudmundsson x.com

Gudmundsson si fa male alla caviglia ed è costretto a uscire dal campo. Mentre passa davanti alle panchine, il primo ad avvicinarsi a lui è un giocatore del Torino. Ma quel giocatore del Torino non è uno qualunque. Quel giocatore del Torino è Cristiano Birag facebook