Durante la puntata di La Pennicanza, il conduttore Fiorello ha scherzato con Stefano De Martino, chiedendogli come si concluderà la situazione. La trasmissione, dopo la settimana dedicata a Sanremo, è tornata alla normalità. Nella stessa puntata, Fiorello e Fabrizio Biggio hanno discusso del Festival e in diretta è arrivata una videochiamata di Sal Da Vinci, vincitore dell’ultima edizione.

Dopo la settimana di Sanremo, La Pennicanza torna alla normalità. Anche se Fiorello e Fabrizio Biggio nella puntata di lunedì 2 marzo parlano inevitabilmente del Festival e in diretta arriva la videochiamata di Sal Da Vinci che ha vinto la kermesse musicale. Fiorello, la videochiamata di Sal Da Vinci “Sal ha vinto dopo ben 13 bocciature. Sapete a Napoli come lo chiamavano? ‘O Jalisso’!”, scherza Fiorello in apertura. Il vincitore del Festival non si fa attendere e parte subito la videochiamata in diretta: “Il papillon gigantesco? Mi ha portato bene - ironizza divertito il cantante -. Rappresenterò l’Italia all’Eurovision? Sì, ne sono molto onorato. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Fiorello a La Pennicanza raggela Stefano De Martino: “Come andrà a finire”

Fiorello a La Pennicanza: “Io so già come andrà a finire Sanremo. Ho le prove”Martedì 17 febbraio Fiorello e Fabrizio Biggio sono tornati con La Pennicanza.

Leggi anche: Fiorello a La Pennicanza, la rivelazione su Stefano De Martino che non doveva fare

Una selezione di notizie su Stefano De Martino.

Temi più discussi: Stefano De Martino prossimo conduttore del Festival di Sanremo? Ecco le parole del direttore Rai a La Pennicanza da Fiorello; Sanremo 2026, Fiorello chiama De Martino dopo il passaggio di testimone di Conti: Buona fortuna; Sanremo, videochiamata di Fiorello : Lunedì sarai il co-conduttore della Pennicanza, così impari; Stefano De Martino a Sanremo 2027: Fiorello incastra il dg Rai Roberto Sergio, ma lui smentisce: Nessun annuncio, gag incomprensibile.

Sanremo, la ‘profezia’ di Fiorello su De Martino: ecco perché finirà malissimo (c'entra Amadeus)Nella puntata di oggi de La Pennicanza, lo showman Rai ha commentato l'investitura del prossimo direttore artistico del Festival. E non è mancato l'intervento di Al Bano. libero.it

Sanremo, Fiorello: De Martino come Amadeus, i primi due festival benissimo poi…Sanremo 2026 è finito ma già si guarda a Sanremo 2027, soprattutto dopo il clamoroso annuncio in diretta del passaggio di consegne da Carlo Conti a Stefano De ... lapresse.it

Non siete pronti a tutto ciò -2 e ritorna la grande famiglia di #STEP Da mercoledì ore 21.20 su @RaiDue e @RaiPlay torna #Staseratuttoepossibile con Stefano De Martino. x.com

Radio1 Rai. . Il #Sanremo2027 che verrà. Appena calato il sipario, il Festival guarda già al futuro con Carlo Conti che passa il testimone a Stefano De Martino. E la macchina è già pronta a rimettersi in moto. Di Marcella Sullo #GR1 - facebook.com facebook