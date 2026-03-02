Finisce nel fossato con l' auto liberati il conducente e il suo cane

Questa mattina alle 11:35, i vigili del fuoco di Modena sono intervenuti in via Prati, a Castelfranco Emilia, per un incidente stradale. Un'auto è finita nel fossato e il conducente, insieme al suo cane, è stato soccorso e liberato senza ferite gravi. L'intervento dei vigili del fuoco è durato alcuni minuti prima che la situazione fosse sotto controllo.

Intervento d'urgenza questa mattina, lunedì 2 marzo, per le squadre dei vigili del fuoco di Modena. Alle ore 11:35, i soccorritori sono stati allertati per un incidente stradale avvenuto in via Prati, nel territorio comunale di Castelfranco Emilia.Un'autovettura è uscita di strada terminando la.