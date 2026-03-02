Fine | lo psicologo aretino Mirko Dai Prà firma il suo secondo libro

Arezzo, 2 marzo 2026 – Un nuovo libro firmato dallo psicoterapeuta e scrittore Mirko Dai Prà. "Fine" è il titolo della seconda opera del professionista aretino che, intrecciando la narrativa con fatti di cronaca e casi clinici, accompagna all'interno di una storia vera in cui viene raccontato il complesso e profondo rapporto tra terapeuta e paziente. Il libro, edito da Helicon, verrà presentato per la prima volta alle 18.00 di venerdì 6 marzo nella sala polivalente dell'Istituto "Madre della Divina Provvidenza" di Agazzi nel corso di una serata che proporrà un'occasione di riflessione sul valore dell'assistenza, sul dolore taciuto e sulla complessità della mente.