Oggi un'azienda del settore delle telecomunicazioni ha portato un'iniziativa educativa presso un istituto scolastico a Monterotondo. L'evento ha coinvolto studenti e insegnanti, offrendo loro un'opportunità di conoscere le tecnologie innovative legate alla fibra ottica attraverso un viaggio virtuale. La presenza di rappresentanti dell'azienda ha segnato un momento di confronto diretto con il mondo della scuola.

Oggi il percorso di FiberCop dedicato all'innovazione e al dialogo con le nuove generazioni ha fatto tappa all'Istituto Peano a Monterotondo (Roma). Un'iniziativa immersiva e coinvolgente che ha portato, in modalità virtuale, l'Innovation Hub di Torino di FiberCop direttamente nelle scuole. Il progetto di formazione e orientamento è pensato per avvicinare gli studenti al mondo della rete e delle infrastrutture digitali. Grazie a un'esperienza virtuale, i ragazzi sono entrati nei laboratori di FiberCop di Torino per scoprire da vicino come nasce e si sviluppa la rete in fibra ottica che garantisce la connettività del Paese. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Fibercop porta l'innovazione a scuola, a Monterotondo il viaggio virtuale nella fibra

