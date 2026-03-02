Festa e commozione in casa Pd | va in pensione Lia Straccio funzionaria dal cuore d' oro
In casa del Pd Marche si è svolta una giornata di celebrazione e ricordi per Lia Straccio, funzionaria ormai in pensione. La cerimonia si è tenuta a Chiaravalle, coinvolgendo membri del partito e amici che hanno condiviso momenti di affetto e nostalgia. La giornata ha visto anche discorsi e testimonianze, in un’atmosfera di calore e riconoscenza per il lungo percorso professionale di Straccio.
CHIARAVALLE – È stata una domenica di festa, ricordi e un po’ di malinconia quella di ieri, 1 marzo 2026, per il Pd Marche. Nella sede dell’associazione culturale “L’Isola” infatti i Dem hanno festeggiato Lia Straccio, funzionario del partito che ha raggiunto l’età pensionabile.Lia Straccio e la. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
