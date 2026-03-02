Festa della Polizia Locale | La sicurezza non è uno slogan | è un lavoro fatto di competenza e fermezza

Oggi si è tenuta una cerimonia per il 161esimo anniversario delle Guardie regie municipali, istituzione creata dopo l’annessione della Romagna allo Stato unitario durante il Risorgimento italiano. La festa della Polizia Locale ha visto una partecipazione significativa e un momento di riflessione sulla professione, con un messaggio chiaro: la sicurezza si basa su competenza e fermezza, non su semplici slogan.

Una mattinata solenne e partecipata ha segnato oggi, lunedì 2 marzo, il 161esimo anniversario della fondazione delle Guardie regie municipali, istituite all’indomani dell’annessione della Romagna al nascente Stato unitario nel pieno del Risorgimento italiano. Una ricorrenza che la città ha voluto. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Leggi anche: “La sicurezza è solo uno slogan”: i sindacati di polizia contro il governo Meloni

Leggi anche: Polizia locale in festa. Il nuovo volto del Corpo: "Sempre più impegnati per la sicurezza urbana"

Tutto quello che riguarda Festa della Polizia.

Temi più discussi: Sito Istituzionale | Banda della Polizia Locale, i concerti di marzo; Prezioso e indispensabile il lavoro dei Vigili del fuoco nel Paese e sul territorio; Interrotto dalla Polizia di Stato e dalla Polizia Locale l'evento danzante organizzato senza le prescritte autorizzazioni a Macerata - Questura di Macerata | Polizia di Stato; Macerata, festa liceale con dj non autorizzata: interviene la polizia, stop al party. Le indagini partite dai social.

Cesena. Terza festa della Polizia locale il volto del Comune più vicino ai cittadiniDopo aver celebrato il patrono San Sebastiano, lo scorso 20 gennaio, oggi il Corpo si è raccolto nel 161esimo anniversario della fondazione delle Guardie regie municipali all’indomani dell’annessione ... corrierecesenate.it

Cesena, la festa della Polizia Locale: Siete il Comune nella sua forma più concretaI ringraziamenti dell’amministrazione per il lavoro svolto e per lo spirito che, ogni giorno, contraddistingue il loro servizio - ha affermato il ... corriereromagna.it

Il 12 febbraio, nell'approssimarsi della festa di S. Valentino, la Polizia di Stato, in particolare personale dell’ufficio Minori e Vittime Vulnerabili della Questura di Enna e del Commissariato di Piazza Armerina, ha incontrato gli studenti dell'Istituto Majorano-Casci - facebook.com facebook