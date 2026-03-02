ferrovie nel pomeriggio guasto a lambrate disagi anche a bergamo

Nel pomeriggio si è verificato un guasto ai binari a Lambrate, causando disagi sui treni. L'intervento dei tecnici di Rfi ha ripristinato il servizio, limitando i ritardi a Bergamo a un massimo di 15 minuti. La situazione è tornata alla normalità poco dopo l’intervento.

TRASPORTI. Risolto dopo un intervento di ripristino da parte dei tecnici di Rfi. Nella nostra provincia i ritardi non hanno superato i 15 minuti. La circolazione ferroviaria sulla linea Bergamo-Milano è rallentata - comunica Trenord - per «un guasto a uno scambio nella stazione di Lambrate». Sono quindi previsti ritardi fino a 30 minuti, variazioni di percorso e cancellazioni, specifica l’azienda. Alle 17 la circolazione da e verso Bergamo procedeva quasi regolarmente: solo alcuni convogli in arrivo da Milano Lambrate sono arrivati in città con un ritardo tra i 5 e i 10 minuti. I disagi sono aumentati dopo le 18, ma nessun treno ha superato i 15 minuti di ritardo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

