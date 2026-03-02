Ferro glaciale | solo il 10% proviene dal disgelo smentita l’ipotesi

Un nuovo studio scientifico ha analizzato le fonti di ferro glaciale nell’Oceano Meridionale e ha rilevato che solo il 10% di questo materiale deriva dal disgelo. Questa scoperta contraddice l’ipotesi secondo cui il ferro glaciale rappresenta un importante meccanismo naturale di assorbimento di anidride carbonica. I ricercatori hanno esaminato i dati disponibili e condiviso i risultati in una pubblicazione recente.

Un nuovo studio scientifico mette in discussione una delle ipotesi più sperate nel dibattito sul cambiamento climatico: il ruolo del ferro glaciale nell'Oceano Meridionale come meccanismo naturale di assorbimento di anidride carbonica. La ricerca, condotta da ricercatori della Rutgers University-New Brunswick, ha rivelato che solo il 10% del ferro presente nelle acque antartiche proviene dal disgelo dei ghiacci, mentre il restante 90% deriva da acque oceaniche profonde e sedimenti. Questa scoperta, pubblicata sulla rivista Communications Earth and Environment, si basa su misurazioni dirette effettuate presso la Dotson Ice Shelf nel Mare di Amundsen, e sottolinea come i modelli climatici precedenti abbiano sovrastimato il contributo del ferro glaciale.