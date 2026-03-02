Ferdinando Favia morto sul tram deragliato parla la compagna | Mi sono salvata grazie a lui lo amerò per sempre

La compagna di Ferdinando Favia, morto nell’incidente di un tram deragliato, ha raccontato che si è salvata grazie alla presenza dell'uomo, dichiarando che lo amerà per sempre. Flores Calderon, traumatizzata dall’accaduto, trova difficile tornare nel suo appartamento di Vigevano, che rimane troppo pieno di ricordi legati a quella giornata. La tragedia ha sconvolto le persone coinvolte e le loro famiglie.

Il dolore non lascia spazio al ritorno alla normalità. Flores Calderon non riesce ancora a rientrare nel suo appartamento di Vigevano, troppo carico di ricordi per essere affrontato ora. Dopo le dimissioni dall'ospedale Fatebenefratelli, con un braccio ingessato, il collare cervicale e il corpo segnato dai lividi, ha scelto di rifugiarsi dal fratello. Ogni oggetto, ogni angolo di quella casa parla di Ferdinando Favia, per lei semplicemente "Rudy", l'uomo che avrebbe dovuto sposare ad aprile e che invece ha perso in un pomeriggio qualunque, su un tram. La sua è una intervista a Repubblica, un racconto spezzato dalle pause e dalla voce sottile che si incrina più volte.

