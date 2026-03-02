Ferdinando Favia è morto nel disastro di un tram deragliato. La sua compagna racconta di essere sopravvissuta grazie a lui, ma ora fatica a tornare nella loro casa di Vigevano perché ogni oggetto le ricorda la perdita. La tragedia ha coinvolto il mezzo pubblico e ha causato diverse ferite, mentre le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Non riesce ancora a varcare la soglia della casa di Vigevano, perché ogni dettaglio rimanda a lui. Flores Calderon, dimessa dall’ospedale Fatebenefratelli con un braccio ingessato e il collare cervicale, sta affrontando le conseguenze fisiche e soprattutto emotive della morte del compagno Ferdinando Favia, per lei “Rudy”, deceduto nell’episodio del tram deragliato. I due avrebbero dovuto sposarsi ad aprile. In un’intervista rilasciata a Repubblica, Calderon ricostruisce gli ultimi momenti vissuti insieme e ripete una frase che sintetizza il senso di quanto accaduto: «È stato lui a salvarmi». Secondo il racconto della donna, quel giorno la coppia era appena uscita dal consolato del Perù. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Ferdinando Favia morto sul tram deragliato, la compagna: "Mi sono salvata grazie a lui"

