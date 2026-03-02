Fedriga | In Europa manca l' assunzione di responsabilità serve essere protagonisti

Il presidente della regione ha dichiarato che in Europa manca l’assunzione di responsabilità e ha sottolineato la necessità di tornare a essere una potenza globale e a svolgere un ruolo da protagonista. Ha evidenziato che questa assunzione di responsabilità è fondamentale, anche se, a suo avviso, spesso non viene messa in pratica. Le sue parole invitano a riflettere sulla posizione del continente nel panorama internazionale.

"L'Europa deve tornare a essere una potenza globale, deve tornare protagonista e lo si fa anche con un'assunzione di responsabilità che oggi mi sembra manchi in molti casi". Lo ha detto il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, in merito alla situazione in Medio.