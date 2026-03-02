Federica Brignone non potrà sfruttare lo status di infortunata I pettorali di partenza che avrà nella stagione 2026-2027

Federica Brignone non potrà utilizzare lo status di atleta infortunata e dovrà affrontare la prossima stagione senza pettorali di partenza nella Coppa del Mondo 2026-2027. La sciatrice italiana ha deciso di interrompere la sua partecipazione alle gare di questa stagione, saltando le ultime tappe del circuito internazionale. Questa scelta segna la fine del suo impegno in questa edizione della competizione.

Federica Brignone pone fine alla propria stagione saltando le ultime tappe della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino, previste in Val di Fassa e ad Are, ed alle Finali di Lillehammer: l’azzurra nella prossima stagione non potrà richiedere lo status di infortunata e dovrà partire con i pettorali che avrà nelle relative World Cup Start List (WCSL). In superG, dove l’azzurra in stagione ha corso 4 volte tra Crans Montana e Soldeu, Olimpiadi comprese, Brignone avrà a fine stagione 161 punti: l’italiana uscirà sicuramente dalle prime 10, e, nel caso in cui dovesse rimanere tra le prime 20, l’anno venturo partirà con un pettorale tra l’1 ed il 5 o tra il 16 ed il 20, ma con due gare ancora da disputare, potrebbe anche finire fuori dalle 20 e dover partire con un pettorale tra il 21 ed il 30, non avendo 500 punti nella WCSL generale. 🔗 Leggi su Oasport.it

