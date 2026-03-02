Federica Brignone dopo la doppietta alle Olimpiadi il triste annuncio

Federica Brignone ha annunciato la fine della sua stagione di sci alpino, interrompendo la sua attività proprio quando mancavano poche tappe alla conclusione della Coppa del Mondo. La sciatrice aveva recentemente conquistato una doppietta alle Olimpiadi, ma ora si ferma a causa di un infortunio. L’atleta ha comunicato la decisione attraverso i canali ufficiali.

La stagione di Federica Brignone si ferma qui, proprio quando il calendario della Coppa del Mondo stava per entrare nelle sue ultime battute. Dopo mesi vissuti al limite, tra gare, recuperi lampo e un inverno carico di aspettative, la campionessa olimpica ha deciso di non prendere parte alle prossime tappe del circuito internazionale. Una scelta che arriva come un fulmine per i tifosi, ma che in realtà matura lentamente, dentro un corpo che chiede tregua. Nelle sue parole non c’è rassegnazione, ma consapevolezza. “Credo di avere chiesto molto al mio corpo nel corso di questi mesi. Ho provato a proseguire la stagione, adesso però il mio fisico mi sta presentando il conto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Federica Brignone sarà alle Olimpiadi! L’annuncio del Coni “anticipa” la notizia. A gennaio il ritorno in gara?Federica Brignone è tornata sugli sci lo scorso 26 novembre, a 237 giorni di distanza dal bruttissimo infortunio subito in occasione del gigante dei... Leggi anche: Federica Brignone dopo la medaglia d’oro alle Olimpiadi: “Due giorni prima…” Federica Brignone è storia: seconda medaglia d'oro alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 Approfondimenti e contenuti su Federica Brignone. Temi più discussi: Federica Brignone, il regalo più bello a Milano Cortina 2026 e la convivenza col dolore: Non deve essere una tortura · Sci alpino; SCI Federica Brignone a Lodi dopo i due ori ai Giochi di Milano Cortina 2026; Quando torna in gara Brignone? Convocata a Soldeu, Finali all'orizzonte; Sci, i dubbi di Federica Brignone: Se non miglioro difficilmente mi vedrete in futuro. Federica Brignone si ferma e conclude la stagione di Coppa del Mondo: «Ho chiesto molto al mio corpo, mi concedo una pausa»La bicampionessa olimpica conclude in anticipo le gare: «Continuerò successivamente al meglio la riabilitazione» ... corriere.it Stagione finita per Federica Brignone: Mi prendo una pausaLa Tigre di La Salle annuncia la fine anticipata della sua Coppa del Mondo 2025-26. Non parteciperà alle ultime gare: dopo lo stop, la ripresa della riabilitazione, che è stata forzata per arrivare ... rainews.it Non è un addio. Ma sicuramente è uno stop importante. E in qualche modo lo aveva lasciato intuire dopo il trionfo olimpico. Federica Brignone ha annunciato di prendersi “una pausa”: “Ho provato a proseguire la stagione - ha spiegato-, adesso però il mio fisi - facebook.com facebook #federica #brignone chiude in anticipo la stagione: «Mi prendo una pausa» x.com