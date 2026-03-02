FC 26 Nuova Evoluzione ? | Nuova linfa – Trasforma i tuoi Giocatori in Mastini del Centrocampo!

È stato annunciato un nuovo aggiornamento per il laboratorio delle Evoluzioni chiamato Nuova linfa. Questa versione mira a migliorare significativamente le capacità fisiche e mentali dei giocatori, con l’intento di renderli più forti e resistenti in mezzo al campo. L’obiettivo è creare elementi in grado di influenzare gli incontri, trasformando i giocatori in veri e propri protagonisti delle partite.

Arriva un nuovo aggiornamento per il laboratorio delle Evoluzioni. Con Nuova linfa, l'obiettivo è potenziare drasticamente la struttura fisica e la tenuta mentale dei tuoi giocatori, trasformandoli in elementi dominanti capaci di spostare gli equilibri in mezzo al campo. Dettagli e Scadenze. Tempo rimasto: 17 giorni.. Ripetibile: 2 volte.. Costo: Gratis.. Requisiti di Selezione. Per poter evolvere un giocatore con questa sfida, deve rispettare i seguenti limiti: Ruolo: No portieri.. OVR max: 86.. Fisicità max: 80.. Stili di gioco+ max: 1.. Stili di gioco max: 10.. Rarità: Non raro (Tour mondiale fuoricl. argento).. Miglioramenti Ottenuti..