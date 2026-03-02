Fatture false da 5,4 milioni 120 lavoratori sfruttati | operazione

La Guardia di Finanza di Trieste e Venezia ha condotto un’operazione che ha portato alla scoperta di fatture false per circa 5,4 milioni di euro e allo sfruttamento di 120 lavoratori. L’indagine ha coinvolto anche l’Abruzzo, concentrandosi su appalti illeciti e frodi fiscali. Sono stati effettuati sequestri e perquisizioni nelle aree interessate.

Un’operazione di vasta portata ha coinvolto anche l’Abruzzo in un’indagine contro appalti illeciti e frodi fiscali, condotta dalla Guardia di Finanza di Trieste e Venezia. L’azione, denominata Dirty Delivery, ha portato alla scoperta di un sistema fraudolento nel settore logistico, con 14 persone indagate, 120 lavoratori irregolari accertati e fatture false per 5,4 milioni di euro. Tra gli indagati, soggetti residenti anche nella provincia di Teramo, inseriti in una rete che spazia da Trieste a Foggia, passando per Modena e Pesaro Urbino. Il meccanismo, ricostruito dai militari, si basa sulla creazione di società fittizie per aggirare il divieto di somministrazione illecita di manodopera, con conseguenze gravi per l’Erario e per i diritti dei lavoratori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

