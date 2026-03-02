farmaci dimagranti nuova pillola promette un maggiore calo di peso

Una nuova pillola dimagrante è stata annunciata a Milano, promettendo un maggiore calo di peso rispetto ai farmaci già disponibili. La presentazione è stata fatta da un'azienda farmaceutica che ha illustrato le caratteristiche del prodotto e i risultati attesi. La notizia interessa chi cerca soluzioni per perdere peso e si inserisce nel panorama dei trattamenti per l'obesità.

Milano, 26 feb. (Adnkronos Salute) - E' una nuova pillola dimagrante della famiglia dei popolari agonisti Glp-1, si chiama orforglipron e un nuovo studio clinico controllato randomizzato di fase 3, pubblicato sulla rivista 'The Lancet', dimostra che nelle persone con diabete è in grado di portare a una maggiore riduzione dei livelli di glicemia e a cali di peso significativamente maggiori rispetto all'attuale Glp-1 orale disponibile. Il trial (Achieve-3) è il primo studio di fase 3 a confrontare direttamente orforglipron (12 o 36 mg) con semaglutide orale (7 o 14 mg), che è oggi l'unico Glp-1 orale disponibile e deve essere assunto a stomaco vuoto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

