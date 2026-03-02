FantaSanremo 2026 | Un anno da ricordare | la classifica si chiude col record storico di LDA e AKA 7even

LDA e AKA 7even sono i vincitori di FantaSanremo 2026, con “Poesie clandestine” che ha totalizzato 780 punti. La classifica vede al secondo posto le Bambole di Pezza con 570 punti e al terzo Sal Da Vinci con 520 punti. La competizione si è conclusa con un record storico per entrambe le squadre.

È ufficiale: LDA e AKA 7even sono i vincitori del FantaSanremo 2026. Gli autori di “Poesie clandestine” chiudono con uno stratosferico bottino di 780 punti, lasciandosi alle spalle le Bambole di Pezza (570 punti) e Sal Da Vinci (520 punti). Un dominio totale. Una marcia trionfale iniziata dalla prima serata e mai realmente messa in discussione. Strategia perfetta, attenzione chirurgica ai bonus, presenza scenica sempre efficace: il risultato? Record assoluto di punti e anche il maggior distacco tra primo e secondo nella storia del fantasy game. Come se non bastasse, nella serata finale del Festival di Sanremo il duo ha messo insieme altri 185 punti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

