Famiglie imprese e sedi | i focus dell’istituto

Una banca locale si concentra su famiglie, imprese e sedi, puntando a rafforzare la propria presenza nel territorio. L’obiettivo è consolidare la relazione con le comunità e incrementare la crescita in ambito commerciale e finanziario. La strategia si rivolge a migliorare i servizi e a espandere la propria rete, mantenendo un legame diretto e quotidiano con i clienti e le attività locali.

UNA BANCA territoriale che vuole radicarsi sempre più nel suo ambito di azione e continuare la sua dinamica di crescita sul fronte sia delle famiglie che delle imprese. E progetta non chiusure di sportelli ma probabili nuove aperture in Toscana. Si chiude con un buon bilancio il 2025 di Banco di Lucca e del Tirreno, 10 filiali attive sparse tra Firenze (2), Prato, Pistoia, Livorno e la Lucchesia presieduto da Sergio Ceccuzzi e con Andrea Pacifici direttore generale. I dati dell’esercizio 2025 del Banco di Lucca e del Tirreno Spa (appartenente al Gruppo bancario privato ed indipendente La Cassa di Ravenna, presieduto da Antonio Patuelli e... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

