Fabbra forgia il ferro in officina con il padre Ama creare candelabri e specchi Per usare gli attrezzi si allena in palestra con i pesi Ma non rinuncia al rito della manicure e della skincare | ogni sera una maschera diversa

Sofia Causarano, nata nel 1999 a Rosignano Solvay, lavora come fabbra in un'officina di famiglia. Cresciuta accanto al padre Alessandro, ha imparato a forgiare il ferro e a creare candelabri e specchi. Per mantenersi in forma, si allena in palestra con i pesi, mentre ogni sera si dedica a una maschera diversa nel rito della skincare e della manicure.

Sofia Causarano, nata a Rosignano Solvay nel 1999, è una fabbra. È cresciuta in officina accanto al padre Alessandro, da cui ha imparato la professione dopo aver terminato il liceo linguistico. «Amo il mio lavoro perché dal nulla puoi creare qualsiasi cosa» dice. Nella mitologia Efesto era un dio-uomo, archetipo maschile del fuoco. «Quell'eredità pesa ancora: quanta fatica ci vuole perché quello del fabbro venga riconosciuto anche come un mestiere femminile».