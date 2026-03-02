EuroLeague | rinviate due partite della stagione regolare

Euroleague Basketball ha annunciato il rinvio di due partite del 30° turno della regular season a causa di problemi logistici nella regione. La decisione riguarda le partite programmate per la stessa giornata e interessa le squadre coinvolte nel calendario di questa fase della competizione. La situazione ha portato alla modifica del programma originario, senza ulteriori dettagli sulle squadre coinvolte.

Di fronte a una situazione logistica nella regione, Euroleague Basketball ha annunciato il rinvio di due incontri del 30° turno della regular season. Le ragioni si collegano all’impossibilità di viaggiare, determinata dalla chiusura temporanea dello spazio aereo, e richiedono una riprogrammazione che tenga conto delle condizioni in atto. Le gare sono state rinviate a causa dell’attuale situazione nella regione e dell’impossibilità di viaggiare a seguito della chiusura temporanea dello spazio aereo. Euroleague Basketball valuterà con le squadre interessate le migliori opzioni per la riprogrammazione, monitorando attentamente gli sviluppi e mantenendo una comunicazione costante con le autorità locali e internazionali e con tutte le organizzazioni competenti per garantire la sicurezza e il benessere di tutti i soggetti coinvolti. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

