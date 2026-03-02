Esordio eccellente in panchina per coach Matteoni Regoli segna sulla sirena e il Consorzio Leonardo passa a Faenza Nell’ultimo quarto decisivo lo show dalla lunga distanza di Novori
Il Consorzio Leonardo conquista una vittoria in trasferta contro Tema Sinergie, con un punteggio di 83-81. Coach Matteoni esordisce in panchina con successo, mentre Regoli firma il canestro decisivo sulla sirena. Nell’ultimo quarto, Novori realizza alcuni tiri dalla lunga distanza che contribuiscono alla vittoria. I punteggi dei singoli giocatori variano tra i 7 e i 17 punti.
TEMA SINERGIE 81 CONSORZIO LEONARDO 83 TEMA SINERGIE: Fragonara 17, Vettori 15, Santiangeli 11, Van Ounsem 7, Di Pizzo 14; Rinaldin 3, Aromando ne, Bianchi ne, Camparevic ne, Longo, Fumagalli 4, Romano 10. All. Pansa. CONSORZIO LEONARDO QUARRATA: Molteni 9, Novori 18, Tiberti 13, Blatancic 18, Regoli 8; Mongelli, Angelucci 8, Scandiuzzi 4, Coltro ne, Mei 3, Prenga 2. All. Matteoni. Arbitri: Roiaz, De Angelis, Antimiani. Parziali: 18-28, 41-43, 67-60. Torna ad esultare il Consorzio Leonardo Dany Quarrata che nell'esordio di coach Matteoni si impone sul parquet della Tema Sinergie Faenza per 81-83. Decisivo un canestro di Regoli a sette decimi dalla sirena.
