Erosione costiera | Difendiamo la nostra storia La Regione c' è i finanziamenti pure

Il 28 febbraio si è verificato il crollo di un costone roccioso in località Torre Pozzelle, nel territorio di Ostuni. A seguito dell’evento, il Consigliere Segretario dell’Ufficio di Presidenza e componente della Commissione ambiente ha dichiarato che la Regione è presente con i finanziamenti necessari per la difesa della costa. La questione riguarda l’erosione costiera e la tutela del territorio.

Di seguito una dichiarazione del Consigliere Segretario dell'Ufficio di Presidenza e componente della Commissione ambiente, Tommaso Gioia, a seguito del crollo del costone roccioso avvenuto lo scorso 28 febbraio, in località Torre Pozzelle, nel territorio di Ostuni."Non possiamo restare a guardare mentre il mare si riprende la nostra storia e la nostra bellezza. Con queste parole il Consigliere Segretario dell'Ufficio di Presidenza e componente della Commissione ambiente ha dichiarato che la Regione è presente con i finanziamenti necessari per la difesa della costa. Pronti 16 milioni per interventi immediati e 26 milioni per le coste rocciose.