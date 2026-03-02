EPT Parigi 2026 | Abreu dominatore Coppola chiude terzo

Nell’ultimo giorno dell’EPT Parigi 2026, Jorge Abreu si è confermato il grande favorito, mantenendo un vantaggio consistente in chips e dimostrando grande controllo durante tutta la fase finale. La sua performance ha attirato l’attenzione degli appassionati, mentre Coppola ha concluso al terzo posto, chiudendo un torneo caratterizzato da momenti di alta tensione.

Era il grande favorito dell'ultimo giorno. La sua dotazione in chips era impressionante e Jorge Abreu non ha avuto cali di tensione. Il portoghese ha dominato il tavolo finale trovando anche un paio di colpi fortunelli. Ottimo terzo posto per il nostro Enrico Coppola, tradito da un beffardo river Detenere il 50% delle chips in gioco nel giorno decisivo, indirizza non poco il pronostico del torneo. La pressione monetaria messa sugli avversari è stata decisiva. Enrico Coppola è arrivato a un river dal raddoppio ma l'EPT di Parigi lo vince Jorge Abreu (senza deal) Pronti via e c'è subito tanta azione tra i 7 rimasti in gioco. Protagonisti del primo colpo di giornata sono Felix Schneiders, Thierry Gogniat e Casimir Seire con quest'ultimo che trova la forza per passare coppia di jack nel preflop. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

