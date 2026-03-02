Enzo Miccio i look promossi e bocciati di Sanremo 2026 | Can Yaman animatore da villaggio un premio a Laura Pausini

Enzo Miccio ha commentato i look di Sanremo 2026, scegliendo i migliori e i peggiori tra gli outfit dei partecipanti. Tra i promossi ci sono Laura Pausini, Achille Lauro e Arisa, mentre tra i bocciati figurano Fedez, Marco Masini e Can Yaman. Miccio ha espresso le sue opinioni in un'intervista a Fanpage.it, evidenziando le sue preferenze e critiche sui look della kermesse.