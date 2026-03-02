Emma è morta così Prima il ricovero in Spagna poi il dramma

Una studentessa di 24 anni proveniente dalla provincia di Grosseto, iscritta al corso di laurea in Medicina Veterinaria all’Università Federico II di Napoli, è deceduta in Spagna durante un soggiorno per studio Erasmus. Dopo un ricovero in Spagna, è stato confermato il decesso della giovane, che si trovava nel paese europeo per motivi di studio. La notizia ha suscitato sconcerto tra amici e familiari.

Una studentessa italiana di 24 anni, Emma Carratelli, originaria della provincia di Grosseto e iscritta al corso di laurea in Medicina Veterinaria all’Università Federico II di Napoli, è morta in Spagna mentre si trovava all’estero per un periodo di studio Erasmus. La giovane era arrivata a Córdoba per seguire attività formative legate al proprio percorso universitario. Il decesso, avvenuto in ospedale dopo un ricovero d’urgenza, ha suscitato profonda commozione nella comunità accademica e nel paese di provenienza. Secondo quanto riferito dalle informazioni disponibili, la ragazza sarebbe stata colpita da un malore improvviso nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Emma Caratelli, cosa sappiamo della studentessa morta in Erasmus a CordobaEmma Caratelli, come è morta la giovane studentessa toscana, in Erasmus in Spagna, pronta a concludere gli studi all'Università Federico II di Napoli. notizie.it

Chi era Emma Carratelli, la studentessa morta a 24 anni durante l’Erasmus: il dolore tra Castel del Piano, Napoli e CórdobaCerte notizie arrivano così: senza preavviso, senza spiegazioni che bastino a rendere la cosa meno assurda. Emma Carratelli aveva 24 anni ed era nel pieno di quel tratto di vita in cui tutto sembra ... alphabetcity.it

Sono profondamente addolorata per la scomparsa di Emma Cerretelli, studentessa di Medicina Veterinaria della Federico II, durante il suo Erasmus a Córdoba. Emma aveva scelto di partire, di mettersi in gioco, di studiare e aprirsi al mondo con coraggio e cur - facebook.com facebook

