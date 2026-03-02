Emergenza ambulanze bloccate | una decina di mezzi fermi per recuperare le barelle al San Martino
Una decina di ambulanze sono rimaste ferme al San Martino per recuperare le barelle, creando un blocco temporaneo del servizio. La situazione si è verificata durante il lunedì, periodo in cui si registra spesso un aumento delle criticità nelle ambulanze in attesa di accesso alle strutture sanitarie. Nessun altro dettaglio sulle cause o sulle conseguenze di questo episodio.
Come capita spesso, specialmente il lunedì, è di nuovo emergenza per le ambulanze bloccate fuori dagli ospedali. Il 2 marzo, intorno alle 13:30, ne vengono segnalate una decina fuori dal pronto soccorso del San Martino. Ambulanze in attesa delle barelleI mezzi attendono di poter recuperare le. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Pronto soccorso. Caos sovraffolamento: in attesa sulle barelle e ambulanze bloccateIl pronto soccorso dell’ospedale ascolano ‘Mazzoni’ continua a vivere una situazione di forte criticità, che da giorni viene segnalata purtroppo come...
Emergenza loculi al cimitero di San Sossio Baronia: lavori fermi e famiglie nel limboA San Sossio Baronia (AV), l’ameno paesino della Baronia di Vico, è in corso una crisi che sta scuotendo il comune dell'hinterland irpino,...