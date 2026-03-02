Elezioni Portici 2026 il sondaggio | Farroni è avanti sull'operato di Cuomo giudizio positivo

A Portici, alle elezioni del 2026, un sondaggio di Piepoli mostra Farroni in vantaggio rispetto agli altri candidati. Il giudizio sull’operato di Cuomo è nel complesso positivo, mentre il quadro politico locale rimane incerto e con divisioni tra le varie forze. La città si presenta come moderatamente soddisfatta, ma ancora molto indecisa sulla scelta finale.

A Portici il campo largo resta diviso e il candidato sindaco è ancora un rebus. Un sondaggio Piepoli fotografa una città moderatamente soddisfatta ma indecisa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Alle elezioni Comunali di Portici Enzo Cuomo vuol candidare i figli col Pd. E decidere la candidata a sindacoPortici verso le Comunali: dopo le dimissioni di Cuomo, il neo assessore regionale punta a pesare su candidato e coalizione.

La Prefettura a Enzo Cuomo, neo assessore regionale: è ancora sindaco di Portici per 20 giorni. E c’è incompatibilitàLa giunta di Roberto Fico, nominata da meno di tre giorni, potrebbe già avere un serio problema amministrativo-burocratico.

