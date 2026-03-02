Il marchio di auto elettriche e di alta gamma, appartenente al gruppo Geely, entra nel mercato italiano con quattro modelli: la shooting brake 001, il SUV compatto X, il SUV 7X e la berlina 7GT. Il debutto avviene con una gamma di vetture che combina tecnologia avanzata e prestazioni elevate, presentate recentemente nel nostro paese.

«Oggi tutti vendono auto elettriche. Non basta più essere nella media, bisogna puntare al meglio», ha aggiunto Marco Santucci, managing director per l’Italia di Jameel Motors, la storica azienda che curerà la distribuzione di Zeekr (già lo fa anche per Geely, ndr) e l’assistenza post-vendita, con due flagship store a Roma e a Milano. «Non ci limitiamo a esportare auto dalla Cina, ma co-creiamo vetture insieme ai nostri clienti europei», ha sottolineato ricordando che i modelli nascono a Göteborg, in Svezia, presso il Global Design Centre del gruppo. Designer con esperienza in marchi europei, quindi, per una gamma lontana dall’immaginario della tradizionale produzione cinese. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Elettriche, intelligenti e ad alte prestazioni: le auto Zeekr sbarcano in Italia

