Elettra Lamborghini hot a Domenica In guardandosi in telecamera | La mia patocca si vede tutto poi mostra il lato B - VIDEO

Durante la puntata di Domenica In, Mara Venier ha intervistato i concorrenti del Festival di Sanremo 2026, tra cui Elettra Lamborghini. La cantante si è rivista in diretta mentre commentava scherzosamente il suo look, dicendo che si vedeva tutto. In un momento di spontaneità, ha mostrato anche il lato B, attirando l’attenzione del pubblico e dei telespettatori.