Eleonora Giorgi un anno dalla morte | il messaggio ‘segreto’ per il nipote Gabriele

Un anno fa, Eleonora Giorgi è venuta a mancare lasciando un vuoto nel mondo dello spettacolo. In questo periodo, il nipote Gabriele ha condiviso un messaggio che definisce come un segreto. La famiglia e i fan continuano a ricordarla attraverso foto, interviste e momenti condivisi, mantenendo vivo il suo ricordo nel tempo.

(Adnkronos) – A un anno dalla scomparsa di Eleonora Giorgi, il ricordo resta più vivo che mai. L'attrice, scomparsa lo scorso 3 marzo a 71 anni dopo una battaglia contro un tumore al pancreas, è stata omaggiata ieri, domenica 1 marzo, dai figli Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli, ospiti a Verissimo da Silvia Toffanin. Il figlio Paolo ha raccontato un dettaglio, rimasto finora privato, sugli ultimi giorni prima della morte della madre: "Pochi giorni prima di andarsene ha registrato un vocale di quattro minuti per Gabriele. Era in clinica e io ero dietro di lei. Mentre parlava, io piangevo. Non ho mai avuto il coraggio di riascoltarlo. Non l'ho mai fatto sentire a nessuno. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Eleonora Giorgi: il dolore di Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli a un anno dalla sua scomparsa

