Il 3 marzo 2026 si verificherà un evento astronomico singolare: una eclissi lunare totale e la Luna di Sangue, chiamata anche Luna del Verme. La Luna piena di marzo si presenterà in un cielo particolarmente suggestivo, con la Luna che assumerà una tinta rossa intensa. Questo doppio fenomeno sarà visibile in diverse parti del mondo, offrendo agli appassionati di astronomia uno spettacolo raro e affascinante.

Il 3 marzo 2026 la Luna piena di marzo, nota come Luna del Verme, coinciderà con un’eclissi lunare totale. Il fenomeno si svilupperà tra le 08:44 e le 14:23 in tempo universale coordinato (UTC). La fase di totalità, quando la Luna assume il caratteristico colore rosso, è prevista tra le 11:04 e le 12:03 UTC, con il massimo alle 11:33 UTC. L’eclissi sarà visibile in gran parte del continente americano, nel Pacifico, in Australia e nell’Asia orientale. Non sarà invece osservabile dall’Italia e dall’Europa: al momento della totalità la Luna sarà già sotto l’orizzonte. Perché la Luna diventa rossa durante un’eclissi Durante un’eclissi totale la Terra si posiziona tra il Sole e la Luna, proiettando su di essa la propria ombra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Eclissi e Luna di Sangue: il doppio evento del 3 marzo. Uno spettacolo raro: cosa c’è da sapere

